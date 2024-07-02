Четыре населенных пункта в российском регионе атаковали дроны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотников три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет», — отметил глава региона.

По словам Гладкова, в городе Грайворон из-за упавшего дрона с последующей детонацией загорелся припаркованный легковой автомобиль. В селе Безымено повреждения получили пять частных домов. Кроме того, беспилотники атаковали территорию сельскохозпредприятия — там загорелся автомобиль. В поселке Горьковский FPV-дрон врезался в домовладение. В селе Репяховка Краснояружского района из-за детонации дрона повреждены четыре автомобиля.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.