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В МЧС РФ рассказали о последствиях взрыва газа в жилом доме в Башкирии

МЧС РФ: 11 квартир получили повреждения при взрыве газа в доме в Стерлитамаке

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МЧС РФ по Республике Башкортостан

Более 10 квартир получили повреждения в результате взрыва газа в одном из жилых домов, расположенных в городе Стерлитамак в Республике Башкортостан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

«По предварительным данным, в результате хлопка повреждения имеют 11 квартир в первом подъезде», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что в трех квартирах оказались повреждены перегородки. Сейчас на месте работают представители проектной организации, которые обследуют целостность несущих конструкций здания.

Сотрудники администрации населенного пункта, в свою очередь, провели открытую встречу с жильцами поврежденного дома. Людей обеспечили питанием и всеми необходимыми вещами, а также подготовили для них пункты временного размещения.

2 июня в многоквартирном доме на улице Артема в городе Стерлитамак произошел взрыв бытового газа. Как рассказали в прокуратуре, в этот момент в здании проводились ремонтные работы.

Министерство здравоохранения Башкирии заявило, что из-за взрыва пострадали несколько человек. Пятерым из них понадобилась госпитализация. На этом фоне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Москве на крыше пассажирского автобуса взорвался баллон.

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