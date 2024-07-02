Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургских экс-росгвардейцев не отправили в колонию по делу о вымогательстве

В Санкт-Петербурге суд освободил двух бывших росгвардейцев, требовавших взятку

close
100%
Shutterstock

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывших росгвардейцев, которые требовали взятку от школьника. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В сообщении уточнили, что фигуранты незаконно задержали подростка и потребовали 30 тысяч рублей за «непривлечение к ответственности». После получения взятки, росгвардейцы все-таки доставили школьника в отделение и составили «несоответствующий действительности рапорт».

В пресс-службе отметили, что подельники признали вину частично. Суд лишил правоохранителей званий старшина и сержант полиции.

«Они освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также им смягчен штраф до 1 200 000 рублей», — обратили внимание в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

До этого на Кубани экс-начальница Роспотребнадзора получила уголовный срок за взятки от кафе.

Ранее студентов МГМСУ, подозреваемых в посредничестве во взятках, отправили под домашний арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами