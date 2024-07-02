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Директор школы рассказал о состоянии покусанных осами детей в Москве

Директор Шандалов: покусанным осами детям не понадобилась госпитализация

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Директор школы №1505 города Москвы Григорий Шандалов рассказал «Газете.Ru» о состоянии воспитанников детского сада, на которых напал рой ос.

«Во время дневной прогулки в детском саду школы №1505 шестерых воспитанников покусали осы. Сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся родителям», — рассказал мужчина.

По его словам, прибывшие врачи осмотрели всех детей, госпитализация никому из них не потребовалась. Некоторые родители забрали детей домой для дальнейшего наблюдения.

Также на месте работает служба дезинсекции, специалисты проводят тщательный осмотр всей территории и обрабатывают ее от насекомых. Администрация школы находится на связи с семьями и следит за состоянием детей, заключил директор.

Инцидент произошел в учреждении на 2-й Пугачевской улице во время утренней прогулки. По данным канала Shot, дети 3-6 лет стали разбирать свои игрушки на веранде, когда из под пола на них стали вылетать насекомые.

Ранее четырехлетняя девочка сломала позвоночник в частном детском саду в Москве.

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