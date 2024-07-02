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В Тюмени на крыльце мечети обнаружили свиные копыта

В Тюмени неизвестные подбросили свиные копыта к мечети

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Владимир Астапкович/РИА Новости

К мусульманскому молитвенному дому в Тюмени неизвестные подложили куски свиньи. Об этом сообщает 72.ru.

По словам самих работников мечети, свиные копыта, предположительно, с кровью они обнаружили утром накануне, но не стали придавать ситуацию огласке и не обратились в полицию. Сотрудники МВД подтвердили, что к ним по факту инцидента не обращались.

«Они же ждут от нас реакции, а мы им этого не предоставим. К выходкам таким нужно быть терпимее. Сейчас со всех сторон идет давление на мусульман, пытаются нас разобщить», – поделился мнением один из работников.

Как сообщает Ura.ru, на данный момент силовики ищут человека, который мог сделать это. По предварительной информации, это мужчина 20-30 лет на вид.

По словам работников, они решили «убрать и забыть», так как автор выходки, наиболее вероятно, хотел добиться какой-либо реакции, которую в молитвенном доме ему обеспечивать не хотят.

Ранее житель Кабардино-Балкарии поджег 15 экземпляров Корана в здании мечети.

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