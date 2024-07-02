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В Москве сел самолет с подозрением на разрушение шасси

РИА Новости: самолет из Самары с дефектом шасси сел в аэропорту Шереметьево

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Shutterstock

Самолет Airbus 320, летевший из Самары, сел в московском аэропорту Шереметьево после поступления информации о дефекте шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, рейс благополучно приземлился в 14:24 мск. Уточняется, что до посадки у экипажа возникли подозрения на разрушение пневматики шасси воздушного судна.

28 июня рейс авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Москвы в Тюмень, экстренно приземлился в Челябинске. Отмечалось, что экипаж воздушного судна принял решение о незапланированной посадке в челябинском аэропорту в связи с недостаточным остатком топлива на судне. Самолет сел в пятницу в 00:25 мск и вылетел по маршруту назначения в 06:45 мск.

25 июня сообщалось об инциденте на рейсе Уфа — Москва, где у самолета во время полета треснуло лобовое стекло.

Ранее сообщалось о жесткой посадке самолета в Иркутской области.

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