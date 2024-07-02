Самолет из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за возможного разрушения пневматики шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В аэропорту «Шереметьево» готовится к аварийной посадке Airbus 320 рейсом Самара-Москва», — сказал собеседник агентства.

29 июня самолет, летевший из Тобольска в Екатеринбург, выкатился за пределы полосы в аэропорту Кольцово: воздушное судно развернуло боком и выбросило на газон. В пресс-службе аэропорта сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне рейс авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Москвы в Тюмень, экстренно приземлился в Челябинске. Сообщалось, что экипаж воздушного судна принял решение о производстве незапланированной посадки в связи с недостаточным остатком топлива на судне.

28 мая в США двигатель воздушного борта загорелся во время вылета из аэропорта Чикаго. Сообщалось, что двигатель Airbus А320 во время вылета в Сиэтл вспыхнул.

Ранее военный вертолет разбился в Грузии.