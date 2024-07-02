Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина выпустила тарантула из террариума, чтобы избавиться от соседки

Inside Edition: американка избавилась от соседки с помощью тарантула, выпущенного на волю

close
100%
Science X: Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore/YouTube

В США женщина выпустила тарантула из террариума, чтобы избавиться от соседки, пишет Inside Edition.

Как пишут СМИ, 30-летняя Марисса Симонетти выпустила своего тарантула на волю, так как хотела таким образом заставить свою соседку переехать. Та, увидев паука, испугалась и позвонила спасателям, рассказав им об инциденте. Приехавшие спасатели не смогли найти членистоногого и вызвали полицию.

«Мне очень жаль, что я так поступила», — сообщила офицерам Марисса.

Женщине было предъявлено обвинение в совершении мелкого правонарушения. Ее соседка переехала в другой дом, однако у Симонетти появилась другая проблема — она теперь не знает, куда заполз ее ядовитый паук.

«Я теперь боюсь спускаться даже в подвал», — пожаловалась она.

Ранее ученые открыли новые виды пауков-пиратов на острове в южной Атлантике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами