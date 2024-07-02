В США женщина выпустила тарантула из террариума, чтобы избавиться от соседки, пишет Inside Edition.

Как пишут СМИ, 30-летняя Марисса Симонетти выпустила своего тарантула на волю, так как хотела таким образом заставить свою соседку переехать. Та, увидев паука, испугалась и позвонила спасателям, рассказав им об инциденте. Приехавшие спасатели не смогли найти членистоногого и вызвали полицию.

«Мне очень жаль, что я так поступила», — сообщила офицерам Марисса.

Женщине было предъявлено обвинение в совершении мелкого правонарушения. Ее соседка переехала в другой дом, однако у Симонетти появилась другая проблема — она теперь не знает, куда заполз ее ядовитый паук.

«Я теперь боюсь спускаться даже в подвал», — пожаловалась она.

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