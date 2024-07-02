В Кабардино-Балкарии таксиста оштрафовали за разговоры о спецоперации

Водителя такси из Кабардино-Балкарии оштрафовали на 30 тысяч рублей за беседы с пассажирами о специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По информации журналистов, речь идет о 62-летнем уроженце Украины Владимире Крячко. Мужчина давно покинул родную страну и уже 30 лет живет в городе Тырныауз, где работает таксистом.

В материале отмечается, что жалобы на водителя начали поступать еще в 2023 году. Уже тогда граждане обратили внимание правоохранителей на разговоры Крячко с клиентами на политические темы. В результате полицейские составили на мужчину протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Однако из-за истечения сроков давности уроженца Украины не стали привлекать к ответственности. Более того, в ходе разбирательства он рассказал, что не имеет ничего против политики российских властей.

«В апреле этого года к мужчине снова пришли полицейские, которые заявили, что он критикует боевые действия на Украине во время разговоров с пассажирами», — говорится в публикации.

После этого правоохранители направили материалы дела в Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарской Республики. Инстанция приняла во внимание, что таксист является инвалидом и во время бесед с пассажирами не призывал их к противоправной деятельности. В связи с этим мужчине назначили минимальное наказание в виде двух штрафов, размер каждого из которых составил 15 тысяч рублей.

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