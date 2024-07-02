В России может появиться статус ветерана журналистики особого риска

Статус «Ветеран журналистики особого риска» может появиться в России. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он отметил, что статус ветерана боевых действий предусматривает непосредственное участие в боевых действиях, что напрямую противоречит задачам журналиста.

Пока рабочее название статуса непосредственно для журналистов — «Ветеран журналистики особого риска». Соответствующая инициатива проработана с Союзом журналистов России.

По словам Хинштейна, инициатива позволит охватить не только тех, кто находился непосредственно в горячих точках, но и тех, кто принимал участие в различных контртеррористических операциях, но именно в качестве журналиста, освещая события.

До этого сообщалось, что писатель и политик Захар Прилепин будет готовить в МГУ специалистов по информационным и гибридным войнам.

Прилепин заявил, что все люди, переживающие о будущем России, поднимают ряд вопросов, требующих немедленного решения, в связи с этим был создан «институт «мягкой силы».

Ранее военкор предрек «удар украинцам в спину» в зоне СВО.