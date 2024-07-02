Полиция поймала иностранца, который появился без штанов в ролике школьницы из Петербурга

В Геленджике иностранца задержали после того, как он попал на видео несовершеннолетней. Об этом сообщает управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские обратили внимание на мужчину после обращения одного из педагогов Петербурга. Учительница школы-интерната заметила, как на видео одной из ее учениц на заднем плане стоит мужчина, приспустивший штаны.

Правоохранители выяснили, что ролик девочка сняла в коммунальной квартире Петербурга. Когда ребенок танцевал перед камерой, на общую кухню зашел мужчина. По его словам, перед этим он выпил.

Подозреваемым оказался 46-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. На данный момент он проживает в Геленджике. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело.

До этого в Воронеже мужчину осудили на 22 года за изнасилование десятилетней девочки. По версии следствия, он подкараулил ребенка у школы и прошел с ним до оврага, где надругался. После этого он выбросил нож и поджег одежду, в которой был в момент инцидента. Вычислить мужчину удалось с помощью биологических следов.

Ранее пермяк изнасиловал трехлетнюю девочку и бросил окровавленного ребенка у закрытого магазина.