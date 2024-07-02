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Российский военный напал на инспектора взвода патрульно-постовой службы

Суд оштрафовал военного за нападение на инспектора патрульно-постовой службы

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Anelo/Shutterstock

Томский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор военнослужащему Вадиму Черных, который ударил кулаком в лицо инспектора взвода патрульно-постовой службы. Об этом сообщает Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда.

«Черных, находясь возле военной комендатуры Юргинского гарнизона, осознавая, что инспектор взвода патрульно-постовой службы является представителем власти и находится при исполнении должностных обязанностей, из личной неприязни и обиды, возникших в связи с обеспечением инспектором охраны общественного порядка и пресечением противоправных действий военного, нанес ему удар кулаком в лицо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд назначил Черных наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

В мае Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы сроком на 2 года и 8 месяцев в исправительной колонии общего режима за нежелание принимать участие в специальной военной операции (СВО).

В конце января суд в Забайкальском крае приговорил российского военнослужащего Александра Чулкова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за отказ отправиться в зону проведения СВО.

Ранее россиянина приговорили к шести годам за госизмену.

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