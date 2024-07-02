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Всех пострадавших при обстреле 23 июня детей выписали из больниц Севастополя

Развожаев: 13 пострадавших при обстреле 23 июня остаются в больницах Севастополя

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Пресс-служба правительства Севастополя

По состоянию на 2 июля в стационарах Севастополя остаются 13 человек, пострадавших при обстреле города 23 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Все дети выписаны домой», — уточнил градоначальник.

По его словам, 22 пострадавших от атаки ВСУ находятся в московских клиниках. Среди них — 12 детей и 10 взрослых. Отмечается, что травмы пяти человек врачи оценивают как легкие, еще 15 — как среднетяжелые. Состояние еще двух пациентов оценивается как стабильно тяжелое, один из них — ребенок.

По данным Минздрава на утро 2 июля, всего в российских больницах остаются 37 пострадавших 23 июня. Четверо пострадавших до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным властей, ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверо спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее глава МВД потребовал от ООН реакции на удар по мирным жителям в Севастополе.

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Удар ATACMS по Севастополю
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