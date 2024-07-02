Пассажирка метро рассказала, как они с подругой отбились от женщины с ножом

В московском метро неизвестная женщина напала с ножом на одну из пассажирок. Сама пострадавшая Азиза рассказала «Газете.Ru», что до нападения женщина снимала ее и других пассажирок «неевропейской внешности» на телефон, а затем достала раскладной нож и накинулась на нее. Девушка отметила, что ее подруге пришлось распылить перцовый баллончик, чтобы отбиться от нападавшей.

«Мы с подругой сели на Замоскворецкую линию на станции метро «Павелецкая», заметили ее где-то на метро «Технопарк», когда она внаглую начала снимать на телефон меня и двух женщин неевропейской внешности, прямо подходила и фотографировала. Я включила камеру и закрыло лицо телефоном, потом она достала раскладной нож, разложила его и спрятала его за пакетом, пока поезд не приехал на платформу станции метро «Коломенская». Видео я уже выключила, но снова включила, когда она резко встала, и итог уже на видео. Подруга успела среагировать и брызнула перцовкой ей в лицо», — сказала она.

Девушка уточнила, что из-за распыленного в вагоне газа стало плохо стоявшей рядом беременной женщине в платке. Азиза добавила, что написала заявление в полицию, нападавшую задержали.

«Рядом с ненормальной стояла женщина в хиджабе, и она тоже надышалась этим. Вскоре она начала задыхаться и вовсе потеряла сознание. Девушка была в положении, сделали массаж сердца, пытались всячески привести в чувства. Пока дождались скорую, ей стало лучше. Еще час ждали полицейских, нас отвели в комнату полиции, женщину задержали, мы писали заявление с подругой и объяснительные», — добавила она.

2 июля Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве женщина с ножом напала на пассажирку на станции «Коломенская». На опубликованных кадрах видно, как женщина кидается с ножом на сидящих девушек, которым удается ее оттолкнуть. Отмечалось, что задержать и передать дежурным нападавшую помогли другие пассажиры.

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