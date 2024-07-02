Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Челябинские специалисты спасли ребенка, который проткнул живот рычагом от велосипеда

В Миассе рычаг переключения передач проткнул ребенку живот

close
100%
Поисково-спасательная служба Челябинской области/VK

Мальчика из Челябинской области госпитализировали после прогулки на велосипеде. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Инцидент произошел в сквере на улице Вернадского. Ребенок упал со своего средства передвижения и получил ранение живота рычагом переключения передач.

Прибывшие на место медики не стали доставать предмет, так как условия места происшествия не подходят для этого — извлекать предметы, оказавшиеся под кожным покровом, разрешено только в стационаре.

Однако транспортировка пострадавшего с велосипедом затруднительна, поэтому приехавшие спасатели демонтировали рычаг и трос, затем перенесли ребенка на носилках в машину.

До этого в Тюмени у женщины извлекли из носа осколок зеркала. Предмет застрял там 25 лет назад, когда на женщину напал пьяный муж. После этого у нее стало часто закладывать нос. Только во время протезирования удалось обнаружить источник проблемы и впоследствии извлечь его.

Ранее в Нижневартовске хирурги спасли пациентку с застрявшим в сердце катетером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами