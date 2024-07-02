Челябинские специалисты спасли ребенка, который проткнул живот рычагом от велосипеда

Мальчика из Челябинской области госпитализировали после прогулки на велосипеде. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Инцидент произошел в сквере на улице Вернадского. Ребенок упал со своего средства передвижения и получил ранение живота рычагом переключения передач.

Прибывшие на место медики не стали доставать предмет, так как условия места происшествия не подходят для этого — извлекать предметы, оказавшиеся под кожным покровом, разрешено только в стационаре.

Однако транспортировка пострадавшего с велосипедом затруднительна, поэтому приехавшие спасатели демонтировали рычаг и трос, затем перенесли ребенка на носилках в машину.

До этого в Тюмени у женщины извлекли из носа осколок зеркала. Предмет застрял там 25 лет назад, когда на женщину напал пьяный муж. После этого у нее стало часто закладывать нос. Только во время протезирования удалось обнаружить источник проблемы и впоследствии извлечь его.

Ранее в Нижневартовске хирурги спасли пациентку с застрявшим в сердце катетером.