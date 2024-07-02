Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге загорелись два балкона в многоэтажном доме

МЧС: два балкона загорелись в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге

Два балкона горят в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, передает РИА Новости.

Отмечается, что в 11.30 (9.30 мск) поступило сообщение о пожаре на улице Рощинская. Прибывшие пожарные установили, что горят два балкона на девятом и 10-м этаже, площадь пожара уточняется.

Также в ведомстве сообщили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе трое детей.

1 июля в Москве произошел пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Накануне в Рязани горел дом советского ученого Константина Циолковского на улице Вознесенской. Кадрами с места пожара в своем Telegram-канале поделилась журналистка Анна Герцовская.

Также 30 июня пожар произошел в городе Братске Иркутской области, где загорелся склад готовой продукции. По данным МЧС, огонь охватил площадь 6 тыс. квадратных метров. Его тушили 26 спасателей при поддержке девяти единиц техники.

Ранее в Подмосковье загорелся строительный рынок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами