В Екатеринбурге загорелись два балкона в многоэтажном доме

Два балкона горят в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, передает РИА Новости.

Отмечается, что в 11.30 (9.30 мск) поступило сообщение о пожаре на улице Рощинская. Прибывшие пожарные установили, что горят два балкона на девятом и 10-м этаже, площадь пожара уточняется.

Также в ведомстве сообщили, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе трое детей.

1 июля в Москве произошел пожар на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Накануне в Рязани горел дом советского ученого Константина Циолковского на улице Вознесенской. Кадрами с места пожара в своем Telegram-канале поделилась журналистка Анна Герцовская.

Также 30 июня пожар произошел в городе Братске Иркутской области, где загорелся склад готовой продукции. По данным МЧС, огонь охватил площадь 6 тыс. квадратных метров. Его тушили 26 спасателей при поддержке девяти единиц техники.

Ранее в Подмосковье загорелся строительный рынок.