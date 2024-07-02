Генерал ВСУ Довгань и бывший замглавы АТО Лищинский объявлены в розыск

Бывшего командующего оперативным командованием «Запад» Вооруженных сил Украины Игоря Довганя и экс-заместителя руководителя так называемой антитеррористической операции Владислава Лищинского объявили в розыск в России по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России, передает ТАСС.

«Довгань Игорь Андреевич, 02.08.1966. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

Карточка розыска появилась и в отношении Владислава Лищинского. По какой статье его разыскивают, в базе не уточняется.

Также в розыск объявили заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Нестеренко.

До этого Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего главу МИД страны Павла Климкина. Гройсман при бывшем президенте Украины Петре Порошенко с 2014-го по 2016 год занимал пост спикера Верховной рады, а затем стал главой правительства. Климкин был главой украинского МИД в 2014-2019 годах. Ушел с должности после конфликта с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что российские следователи направили в суд почти 300 дел в отношении военных ВСУ.