В Кемеровской области проводы в армию закончились стрельбой, есть раненые

В социальных сетях появилось видео, на котором во время проводов в армию нетрезвые люди залезли на козырек здания военкомата в городе Осинники Кемеровской области и начали там танцевать и обниматься. Об этом пишет местная газета Sibdepo.

Помимо дебоширов, рядом со зданием находилось несколько человек, которые снимали обстановку вокруг, отметило издание. Вскоре на месте появились сотрудники Росгвардии и полиции. Некоторым удалось спрыгнуть с козырька и убежать, но кого-то повалили на землю и задержали.

Видео заканчивается тем, что задержанные начали сопротивляться сотрудникам правоохранительных органов, после чего раздаются выстрелы. В этот момент сотрудники попытались зафиксировать лежащего на земле парня, к которому подбежала женщина. Человек в форме с автоматом падает, после чего раздается еще один выстрел.

В комментариях в соцсетях один из пользователей написал, что женщину ранили в ногу. Другой пользователь опроверг это заявление, сказав, что ей повезло и в нее не попали. Официальных комментариев по данному инциденту не поступало.

Ранее в Воронеже мужчина получил ранения в живот и ногу после конфликта из-за неправильной парковки.