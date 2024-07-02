В Саратовской области россиянка сорвалась с колеса обозрения

В Саратовской области женщина спикировала с аттракциона. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Инцидент произошел в Энгельсе, в городском парке. Россиянка, как рассказывают очевидцы, сделала четыре круга на колесе обозрения, после чего упала вниз.

В результате женщина получила серьезные травмы. Приехавшие на место медики попытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось.

На данный момент неизвестно, по какой причине пострадавшая сорвалась с высоты. Специалисты ответственных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Нальчике из-за остановки аттракциона на нем застряли 13 человек. По предварительным данным, карусель остановилась по техническим причинам. Всех гостей парка, оказавшихся на аттракционе, спасатели оперативно сняли. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее специалисты Гостехнадзора рассказали о самых опасных аттракционах.