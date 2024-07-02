В РФ за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов

В России за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура установила рекорд в Херсоне (+35,9°C), в котором прошлый рекорд в +34,7°C фиксировали в 2017 году. В Пскове столбик термометра достиг +34,3°C при предыдущем рекорде +30,7°C в 2022 году. В Чите зафиксировали +34,1°C (предыдущий рекорд +33,8°C в 2022 году). В Санкт-Петербурге максимальная температура за день составила +33,2°C, в 2022 году фиксировали предыдущий максимальный показатель +31,9°C.

В Орле температура достигла +31,5°C, при этом предыдущий рекорд в +31,1°C фиксировали в 1964 году.

Эксперт отметил, что несмотря на аномальный зной, в Подмосковье рекордную температуру зафиксировали только в Коломне: +32,2°C, предыдущий +30,8°C — в 1999 году.

В самой российской столице на базовой метеостанции ВДНХ воздух разогрелся до +30,2°C, в центре города, на Балчуге, до +32,1°C, заключил Тишковец.

Ране в Гидрометцентре России рассказали, что в Москве во вторник ожидается переменная облачность, без осадков, и температура поднимется до +34℃.