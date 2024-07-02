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В ГД предложили учредить всероссийский образовательный центр для преподавателей

В России решили сделать всероссийский образовательный центр для преподавателей

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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госудумы Яна Лантратова предложила создании на уровне правительства всероссийского образовательного центра, направленного на подготовку преподавателей начального, среднего и высшего образования. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Лантратовой, программы обучения для учителей, предлагаемые в рамках центра «Сириус», ориентированы исключительно на специалистов основной и средней школы, причем на тех, кто работает с талантливыми детьми, включая участников олимпиад.

«Я считаю необходимым предложить учреждение всероссийского образовательного центра для преподавателей начальной школы, основной школы, средней школы, среднего профессионального и высшего образования в России», - -говорится в обращении депутата к заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

В документе отмечается, что важно учитывать, что программы повышения квалификации в рамках образовательных лагерей для преподавателей показывают высокую эффективность, поскольку способствуют обмену опытом между преподавателями из разных регионов и повышению их профессиональных навыков.

По мнению Лантратовой, создание такого образовательного центра направлено на повышение квалификации преподавателей, создание условий для реализации их интеллектуального и личностного потенциала независимо от материального положения. Также это способствует улучшению коммуникации между преподавателями из различных регионов для обмена опытом и совершенствования системы образования в Российской Федерации.

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