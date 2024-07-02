Власти Венесуэлы остановили полеты на севере страны

Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы временно приостановил полеты в аэропорты Порламар, Кумана, Карупано и Тукупита с 1 по 2 июля из-за приближения урагана «Берил». Об этом пишет РИА Новости.

С целью обеспечения безопасности были приняты предупредительные меры, включая приостановку авиасообщения в соответствии с NOTAM C1167124. Аэропорт Порламар на острове Маргарита является популярным курортом, особенно для российских туристов.

Ураган «Берил» категории 4 по шкале Саффира-Симпсона находится в юго-восточной части Карибского моря и движется в сторону Гватемалы, Белиза и Мексики через Венесуэлу.

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес сообщил о разрушениях на островах Юнион и Южных Гренадин после прохождения урагана через Антильские острова. Правительство предпринимает усилия по восстановлению связи и определению ущерба.

До этого ученые нашли неожиданный фактор, способный ослабить разрушительные ураганы. Рождение ураганов и других тропических циклонов, известное как циклогенез, представляет собой сложный процесс, в котором одновременно происходят мелкомасштабные погодные явления и крупномасштабные атмосферные явления. Эта сложность затрудняет изучение и моделирование образования тропических циклонов.

Ранее ураганный ветер обрушился на Кузбасс.