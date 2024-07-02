В Приамурье ввели режим повышенной готовности из-за жары

Из-за прогнозируемой аномальной жары свыше 35 градусов в некоторых районах Амурской области введен режим повышенной готовности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

На этой неделе в регионе ожидается очень жаркая погода, с температурой до 36 градусов. В связи с этим в определенных муниципалитетах уже введен режим повышенной готовности. Советуется провести беседу с детьми о правилах безопасности на воде и не допускать купания без присмотра взрослых.

По информации из гидрометцентра региона, начиная с 2 июля объявлено штормовое предупреждение из-за интенсивной жары. Прогнозируется не просто теплая погода, а сохранение максимальной температуры воздуха не менее 35 градусов в течение пяти дней подряд.

Глава города Станислав Мелюков также отметил, что впервые было подписано распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за высоких температур. Он призвал к осторожности и особенно уделять внимание защите детей от теплового удара в связи с предстоящей жарой.

До этого на сайте Амурского гидрометцентра сообщалось о прогнозируемой жаре до 38-40 градусов с 1 по 7 июля из-за сильного термобарического гребня. Режим повышенной готовности из-за жары также был введен в Благовещенске с 30 июня и будет действовать до 8 июля.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.