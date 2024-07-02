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В Ленобласти восстановили электроснабжение для десятков тысяч граждан

Дрозденко: электроснабжение восстановлено для 70 тыс. граждан в Ленобласти

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Depositphotos

Cотрудники оперативных служб доложили о восстановлении электроснабжения для 70 тысяч жителей Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор уточнил, что это более 2/3 всех отключений, произошедших в результате урагана в понедельник.

По словам Дрозденко, сейчас на контроле энергетиков остаются работы по «высокой стороне», которые планируется завершить к 03:00 мск. До 06:00 будет восстановлена основная распределительная сеть на 6-10 кВт. Начиная с утра 2 июля будут отрабатываться персональные заявки граждан по сетям 0,4 кВт по адресам, где электроснабжение не включилось в штатном режиме.

До этого губернатор заявлял, что в Ленинградской области намереваются в течение четырех часов устранить последствия аварий.

1 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за шквалистого ветра рухнул строительный кран. Город накрыл мощный ливень и ураган — с сильными порывами ветра до 31 м/с.

13 июня на севере Москвы ливень затопил несколько улиц с автобусами. В оперативных службах отметили, что пассажирам помогли выбраться, пострадавших при инциденте нет.

Ранее сообщалось, что Землю накрыла мощная магнитная буря.

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