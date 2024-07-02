В России увеличился спрос на специалистов в винной индустрии

Динамика спроса на кависта (специалиста по алкоголю, занимающегося продажей в специализированных магазинах) в первом полугодии 2024 года к этому же периоду в 2023-м составила 73%. Количество вакансий в 2023 году относительно 2021-го увеличилось на 55%, в 2023 к 2022 году — на 19%. Это показало исследование SimpleWine и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Заработная плата специалиста с 56 700 рублей в 2022-м выросла до 71 000 рублей в 2024-м. Динамика стоимости услуг кависта в первой половине 2024-го к тому же периоду 2023 года составляет 19%, в 2024 к 2022 году — 25%.

По данным исследования видно, что спрос на специалистов по регионам неравномерен. Динамика заинтересованности в экспертах по вину в 2024 к 2023 году в Москве составляет 20%. Заметное увеличение спроса наблюдается в Кировской (500%), Ленинградской (475%), Оренбургской (200%) областях.

«Мы также отмечаем стабильный рост интереса к профессии кависта — в первом квартале 2024 года откликов на вакансии кавистов стало больше в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом в 2023 году. При этом большинство из желающих успешно трудоустроились. Кроме того, выросла зарплата специалистов: в первом квартале того же 2024 года кависты стали получать на 20% больше по сравнению с 2023-м. Такая тенденция, на мой взгляд, может быть обусловлена популяризацией специальности среди российских тревел-блогеров и лидеров мнений, развитию российского виноделия, а также я допускаю мысль, что сериал от 2023 года «Капли бога» повлиял на многих россиян за последнее время», — прокомментировала директор по персоналу Simple Group Екатерина Прохорова.

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