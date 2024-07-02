Стало известно, сколько родителям стоили выпускные детей в этом году

Большинство родителей выпускников российских школ потратили в этом году на торжества и наряды для них порядка 37 тысяч рублей: до 17 тысяч рублей на проведение выпускного и до 20 тысяч рублей на костюм или платье. Это показало исследование «Актион Образование» (входит в группу «Актион»), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство опрошенных родителей выпускников 11-х классов — 57,4% — уложились в бюджет на проведение выпускного до 17 тысяч рублей. Так, 22,5% потратили от 14 до 17 тысяч, 17,7% — до 10 тысяч, 17,2% — от 10 до 13 тысяч. Остальные 42,6% потратили от 18 тысяч рублей и больше. Примечательно, что около 5% потратили на выпускной более 40 тысяч рублей.

Почти треть респондентов — 30,4% — сообщили, что потратили на костюмы или платья выпускников от 5 до 10 тысяч рублей, 28% — от 11 до 20 тысяч, а 12,6% уложились в бюджет до 5 тысяч рублей. Остальные 39% потратили более от 21 тысячи и выше, причем 3,4% заплатили за выпускной наряд более 40 тысяч рублей.

Почти половина выпускников — 48,6% — отметили праздник в ресторане, а примерно каждый шестой ученик — 14,9% — только в школе. На теплоходе в день окончания школы покатались только 2,9% учеников. Любопытно, что по одному ответу респонденты оставили за такие места проведения, как боулинг, театр, парк и даже Кремль.

Почти половина родителей выпускников 9-х классов — 46,1% — уложилась в бюджет до 10 тысяч рублей. 40,5% потратили от 10 до 20 тысяч рублей.

Чуть более трети ответивших — 37,9% — ответили, что выпускные наряды обошлись до 5 тысяч рублей, 35,7% потратили от 5 до 10 тысяч, 15,7% — от 11 до 20 тысяч.

Около трети выпускников 9-х классов — 35% — провели праздник в ресторане, примерно каждый десятый опрошенный — в загородном ресторане, на пикнике за городом или только в школе. Кататься на теплоходе отправились лишь 3,6%.

Родители дошкольников, которые выпускались из детского сада, в основном сильно не тратились на праздник: большинство — 77,5% — уложились в бюджет до 5 тысяч рублей. Ровно как и на наряд: 75% потратили на него менее 5 тысяч рублей.

Почти половина опрошенных родителей — 42,3% — сообщили, что выпускной их детей прошел в самом детском саду. Однако почти каждый четвертый ребенок — 23,9% — отправился отмечать праздник в детский ресторан, а почти каждый десятый — 9,9% — в парк аттракционов.

«Если сравнивать общие затраты на выпускной за последние пять лет, то можно отметить почти двукратный рост. В 2019 году выпускной в 11-м классе обошелся в 11 400 рублей, а в девятом — 5900 рублей. В этом году родители потратили более 18 тыс. рублей на организацию праздника. Также мы можем наблюдать повышение расходов на наряды для выпускного. Большинство родителей выпускников потратили на наряды от 21 тыс. рублей. В прошлом году среднероссийские расходы составляли 16,5 тыс. рублей», — прокомментировала эксперт «Актион Образование» Екатерина Комарова.

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