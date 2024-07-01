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В Нижнем Тагиле школьница попала в больницу, упав с самоката

В Свердловской области школьница получила перелом, упав с самоката

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Антон Денисов/РИА Новости

В Нижнем Тагиле школьница угодила в больницу после катания на электросамокате, девочка сломала ключицу. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области.

Дорожный инцидент произошел вечером 30 июня в парке культуры и отдыха «НТМК». 15-летняя девочка, управляя электросамокатом, двигаясь с небезопасной скоростью по территории парка, не справилась с управлением и допустила падение с устройства.

Школьница с переломом ключицы была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Инспекторы ДПС установили, что мощность двигателя электросамоката составляет 350 Вт, данный вид транспорта приравнивается к мопеду, для управления им необходимо иметь водительское удостоверение.

Материалы направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей пострадавшей к административной ответственности.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мальчик упал с самоката и попал в реанимацию. 13-летнего местного жителя госпитализировали с многочисленными травмами, среди которых черепно-мозговая травма, подкожная гематома теменно-височно-лобной области, ушиб головного мозга и другие. Ребенок находится в реанимации, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Информацию о произошедшем специалисты направили сотрудникам МВД.

Ранее петербурженка проехалась на электросамокате с двумя детьми и получила штраф.

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