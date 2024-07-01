Молдавия изменила декларацию о мирном урегулировании с Приднестровьем

Молдавия переписала предложенную Приднестровьем декларацию о мирном урегулировании отношений, тем самым, по сути, отклонив документ. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в интервью телеканалу «Первый Приднестровский».

«Молдавская сторона решила просто полностью перелицевать документ, переписать его, сделав его неприемлемым. Это, по сути, отказ от подтверждения обязательств приверженности мирным методам урегулирования», – сказал дипломат, отметив, что в Кишиневе сделали все, чтобы превратить декларацию в «очень токсичную бумагу».

Игнатьев подчеркнул, что 17 мая встречался с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном и предложил тому подписать документ на фоне обострения отношений.

До этого глава Приднестровья Вадим Красносельский выразил обеспокоенность из-за милитаризации Молдавии. По его словам, страна увеличила военный бюджет, получает поддержку от армий западных стран, а также проводит учения рядом с демилитаризованной линией по Днестру. Тирасполь также обвиняет Кишинев в прекращению переговоров на всех уровнях и давлении на экономику непризнанной республики.

Ранее российские военные заявили, что не допустят повторения на Днестре событий вооруженного конфликта 1992 года.