Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов

Всемирный банк: на каждого жителя России приходится $14 250 валового дохода

close
100%
Depositphotos

По оценкам Всемирного банка (ВБ), Россия является страной с высоким уровнем доходов. Об этом говорится в документе, опубликованном ВБ, сообщает ТАСС.

Согласно расчетам организации, на каждого жителя страны приходится $14 250 валового дохода. Отмечается, что к категории стран с высоким уровнем дохода банк относит те, в которых данный показатель превышает $13 845.

«Данный шаг со стороны ВБ означает признание авторитетным мировым институтом успехов экономической политики российских властей за последнее десятилетие, несмотря на вводимые против нас незаконные торговые и финансовые ограничения», – заявил исполнительный директор от России в банке Роман Маршавин в интервью агентству.

Согласно опросу НИУ ВШЭ, для нормальной жизни россиянам необходимо получать зарплату на уровне 70 тыс. рублей на каждого члена семьи. Летом 2023 года сумма составляла 63,6 тыс. рублей. За год потребности в деньгах выросли у граждан с низким потребительским статусом (+20%), россиян в возрасте 35-44 лет (+17%) и жителей крупных средних городов (+16%).

До этого стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в России. На первое место вышли специалисты из сферы логистики и транспорта, чей медианный доход составил 139 тыс. рублей.

Ранее Путин высказался о доходах россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами