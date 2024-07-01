Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов

По оценкам Всемирного банка (ВБ), Россия является страной с высоким уровнем доходов. Об этом говорится в документе, опубликованном ВБ, сообщает ТАСС.

Согласно расчетам организации, на каждого жителя страны приходится $14 250 валового дохода. Отмечается, что к категории стран с высоким уровнем дохода банк относит те, в которых данный показатель превышает $13 845.

«Данный шаг со стороны ВБ означает признание авторитетным мировым институтом успехов экономической политики российских властей за последнее десятилетие, несмотря на вводимые против нас незаконные торговые и финансовые ограничения», – заявил исполнительный директор от России в банке Роман Маршавин в интервью агентству.

Согласно опросу НИУ ВШЭ, для нормальной жизни россиянам необходимо получать зарплату на уровне 70 тыс. рублей на каждого члена семьи. Летом 2023 года сумма составляла 63,6 тыс. рублей. За год потребности в деньгах выросли у граждан с низким потребительским статусом (+20%), россиян в возрасте 35-44 лет (+17%) и жителей крупных средних городов (+16%).

До этого стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в России. На первое место вышли специалисты из сферы логистики и транспорта, чей медианный доход составил 139 тыс. рублей.

Ранее Путин высказался о доходах россиян.