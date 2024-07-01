Россиянин, избивший жену гантелью, получил шесть лет колонии

В Белгородской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который избил супругу гантелью. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 29 декабря 2023 года, мужчина находился в доме своей супруги в селе Шебекино. Между мужем и женой возникла ссора из-за предстоящего развода. В ходе конфликта мужчина повалил женщину на пол, нанес ей руками и найденной на полу гантелью множественные удары в область лица и головы, от которых потерпевшая потеряла сознание.

Россиянин испугался и сам позвонил в полицию. Пострадавшую удалось спасти, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении, приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Кабардино-Балкарии мужчина ворвался в дом пенсионерки, избил ее бутылкой и ограбил. Инцидент произошел в селе Нижний Чегем, в правоохранительные органы обратилась 80-летняя сельчанка. Женщина сообщила, что в ее дом проник неизвестный мужчина, требуя у пенсионерки деньги, он избил ее стеклянной бутылкой, заставил отдать 30 тысяч рублей и скрылся. Налетчика удалось оперативно задержать, им оказался 37-летний односельчанин пострадавшей, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

Ранее под Туапсе полицейские остановили машину, водитель которой жестоко избил жену.