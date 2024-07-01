Российские военные уничтожили шесть истребителей ВСУ

Российские военные уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины, которые базировались на аэродроме в Миргороде. Видео удара по авиабазе публикует Fighterbomber.

На кадрах видно, что использовались кассетные боевые части. Предположительно, для удара использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Благодаря этому было уничтожены самолеты Су-27. C их помощью ВВС Украины могли пускать ракеты по Крыму и приграничью.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия готова к появлению истребителей F-16 у украинской армии. Он отметил, что пока неизвестно, где находятся F-16 и насколько они готовы к эксплуатации, но российские силы ПВО готовы их сбивать.

До этого американский журнал Military Watch Magazine отметил уязвимость шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, которые Стокгольм намерен передать Киеву, перед российскими ВКС. В статье издания говорится, что данные машины будут с легкостью сбиваться зенитными комплексами С-400 и перехватчиками МиГ-31.

Ранее появились кадры жесткого перехвата российским Су-27 иностранного истребителя.