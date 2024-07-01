Россиянка, обвиняемая в похищении ребенка в Ярославле, может избежать тюрьмы

СК Ярославля завершил расследование уголовного дела о похищении ребенка, с детской площадки двухлетнюю девочку увела местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Двухлетняя девочка была похищена с детской площадки на Московском проспекте в Ярославле 28 мая. Ее увела за собой 32-летняя местная жительница. Женщина заранее планировала преступление.

После похищения она переночевала с ребенком в общежитии у своих приятелей. После этого обвиняемая планировала забрать девочку в Московскую область, где она работала и снимала жилье. Свой поступок похитительница мотивировала тем, что это единственная для нее возможность иметь детей, а ребенку с ней будет лучше.

Подозреваемую в похищении задержали, было возбуждено уголовное дело. Учитывая имеющееся у женщины психическое расстройство, собранные следователями доказательства достаточными для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении нее принудительной меры медицинского характера.

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