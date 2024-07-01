Студентов просят писать положительные отзывы о медколледже в Тамбове после скандала на выпускном

Выпускница Тамбовского медицинского колледжа Дарья Петрунина, публично раскритиковавшая преподавателей на вручении дипломов, рассказала «Газете.Ru», что сотрудники учреждения начали звонить другим студентам и просить оставить положительные комментарии об учебном заведении. При этом многие студенты поддержали девушку. Петрунина также отметила, что преподаватели колледжа обвинили свою коллегу в том, что та подготовила скандальную речь для выпускницы.

«Они обвинили другую преподавательницу, что она мне полностью написала речь и заставила меня выйти. Хотя я взрослый человек с собственным мнением. И все прекрасно знали, что происходило все четыре года. Безусловно, есть и хорошие комментарии о колледже. Я не спорю. Я говорила, с чем столкнулась именно я. Колледж обзванивает студентов, просит дать комментарий в положительную сторону. Студенты отказываются это делать, особенно моя группа, потому что в моих словах они действительно увидели правду. Колледж пытается [их] подкупить, чтобы дали опровержение, но студенты отказываются это делать», — пояснила она.

Петрунина рассказала, что решилась на скандальное выступление из-за ситуации на защите. После вручения дипломов она встретилась с министром образования Тамбовской области и руководством колледжа.

«Меня, можно сказать, завалили на дипломе, хотя училась я на «хорошо» и «отлично». Это стало последней каплей. Мы с одногруппницей написали речь, которую я озвучила. Одногруппники и родители меня полностью поддерживают. Слова благодарности в невероятном количестве летят от студентов, которые боятся, что за такие слова их могут отчислить. Негатива, можно сказать, нет вообще. У нас была встреча с министром образования Тамбовской области Татьяной Котельниковой, также присутствовал директор медколледжа Лапочкин. Провели беседу. Что будет дальше — я не знаю. В моей речи не прозвучала ни одна фамилия в негативном ключе. Я сказала про свою ситуацию, это уже принял каждый на свой счет, что о многом говорит», — сказала она.

Девушка добавила, что пока не планирует работать в медицине.

«Я не сдаю аккредитацию, поступать собираюсь на совершенно другую профессию. В дальнейшем не отрицаю, что вернусь в медицину, но конкретно сейчас я не готова», — заключила она.

Во время вручения дипломов в Тамбовском медицинском колледже выпускница Дарья Петрунина отметила, что постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и равнодушием преподавателей. Выпускница рассказала, что «полностью разочаровалась в профессии».

В конце выступления девушка посоветовала сокурсникам не работать по специальности.

«Не идите работать в медицину после медицинского колледжа. Я поступала в Тамбовский областной медицинский колледж, а закончила шарагу», — сказала она в конце выступления.

Министр образования Тамбовской области сообщила в своем Telegram-канале, что планирует провести проверку после инцидента.

Ранее в центре Уфы произошла драка с участием 15 студентов одного из местных вузов.