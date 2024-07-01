Организаторы конкурса красоты в Ростове могут подать в суд после скандала с моделями в купальниках

Жителей Ростова-на-Дону возмутили фотографии с конкурса «Детская супермодель России», на котором юные участницы выступали в купальниках. Организатор конкурса и генеральный директор компании «Имидж Элит» Михаил Степура объяснил «Газете.Ru», что на площадке в тот день на площадке проходило два мероприятия: конкурс для детей от 4 до 15 лет «Детская супермодель России» и «Лучшая модель Юга России» для девушек от 15 до 21 года. По его словам, фото на фоне баннера детского соревнования сделал случайный прохожий, а попавшие в объектив девушки в купальниках – участницы «взрослого» конкурса. Сейчас организаторы пытаются найти человека, намеренно опубликовавшего такие снимки, чтобы «разобраться» с ним.

«Здесь фотографии, которые случайный или специальный прохожий сделал из-за пределов территории конкурса. Он сфотографировал взрослых на фоне баннера, на котором написано «Детская супермодель России», а баннер «Лучшая модель юга России» почему-то не захватил. Если бы фото были на фоне названия взрослого конкурса, вопросов бы не возникло. А тут подняли такую волну, безумие полное. Если это сделано специально, и нам удастся это доказать, надо с товарищем разбираться. Просто обидно. Компания — ведущая в детском направлении в России, которая преследует всяческие семейные ценности, общее развитие нашего нового поколения, нашей ростовской интеллигенции. Мы всей нашей командой пытаемся выйти на первоисточник. Мы увидели фотографии автора — к нему претензий нет. Он ходит по городу, фотографирует наших ростовчанок, всякие исторические места, скамеечки старые, исписанные, мусорники и так далее. Он сделал несколько снимков на фоне детского названия конкурса и, видимо, куда-то разместил. Пошла эта волна, ее нужно пресечь в корне. Если мы выйдем на человека, который это сделал специально, искусственно, думаю, на него надо подавать в суд», — сказал он.

Степура добавил, что в зрительном зале сидели только родители участниц конкурсов. По его словам, с конкурсантками и с родителями несовершеннолетних детей организаторы подписывают договоры на участие в мероприятии.

«В зале сидели только родители детей и старших конкурсанток, они болели за своих. Если 15 лет девочке, то родители подписывают договор, что не возражают против участия в конкурсе. Если [девушке] 18 лет, с ней заключается договор. Мы же тоже не вчера родились. Мы понимаем все это, и поэтому всегда заключается договор», — заключил он.

До этого жители Ростова-на-Дону в комментариях обвинили организаторов конкурса в педофилии и назвали мероприятие «срамотой». Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с дефиле конкурсанток в купальниках.

Ранее в Москве пятилетний ребенок попал в больницу после конкурса в детском центре.