Илон Маск уличил во лжи вице-президента США

Американский предприниматель Илон Маск предупредил вице-президента США Камалу Харрис, что ложь в принадлежащей ему социальной сети Х больше не проходит.

«Когда политики или, по крайней мере, стажеры, ведущие их аккаунты, поймут, что ложь на этой платформе больше не работает?» — задался вопросом Маск.

Так он отреагировал на пост Харрис, в котором политик заявила, что экс-президент Дональд Трамп в случае победы на выборах запретит аборты, поэтому она и действующий лидер страны Джо Байден сделают все возможное, чтобы отстоять «репродуктивные свободы» женщин. При этом Харрис не предоставила никаких доказательств намерений Трампа сделать что-то подобное.

В итоге пост вице-президента Х появился с контекстом, который добавили читатели. Они отметили, что Байден неоднократно выступал против запрета абортов и в качестве доказательств разместили много ссылок на средства массовой информации и соцсети.

До этого Харрис признала, что выступление Байдена на дебатах с Трампом не было «звездным часом» лидера демократов.

Ранее Харрис заступилась за Байдена после его дебатов с Трампом.