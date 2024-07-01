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Работница отеля рассказала, почему не стоит брать бесплатные туалетные принадлежности

Independent: работница отеля призвала людей не пользоваться бесплатными шампунями и гелями

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Depositphotos

Сотрудница отеля рассказала, почему не стоит пользоваться бесплатными туалетными принадлежностями, пишет Independent.

Как рассказала женщина, работающая в одном из отелей США, она не рекомендует гостям пользоваться бесплатным шампунем и гелем для душа. По ее словам, никто не контролирует качество этих мыльных принадлежностей, поэтому в них можно добавить, что угодно.

«В них можно налить краску для волос, отбеливатель, что угодно. Никогда не используйте их», — предупредила она.

Пользователи соцсетей поблагодарили женщину за предоставленную информацию. Некоторые люди признались, что всегда боялись пользоваться предметами личной гигиены, предоставленными отелями.

«Я всегда это говорил. Я боюсь, что кто-нибудь нальет в бутылку средство для удаления волос», — поделился переживаниями комментатор.

Ранее стюардессы рассказали, какую еду и напитки следует избегать в самолете.

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