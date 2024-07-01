В «Лужниках» не подтвердили информацию о концерте Канье Уэста 6 сентября

В информационном центре стадиона «Лужники» опровергли информацию о концерте американского репера Канье Уэста 6 сентября. Об этом сообщает «Москва 24».

«Данная информация нам не поступала, у нас вся информация по предстоящим концертам и мероприятиям размещена на официальном сайте в разделе «Афиша», — рассказали в «Лужниках».

При этом НСН со ссылкой на собственный источник в мэрии Москвы сообщает, что выступление Канье Уэста намечено на канун Дня города в «Лужниках». Там подчеркнули, что правительство города готово помочь организаторам в проведении концерта.

В администрации напомнили, что традиционно главные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, проходят 7 сентября. Предполагается, что Канье Уэст может выступить в этот день.

До этого СМИ писали со ссылкой на инсайдеров, что выступление рэпера запланировано на 6 сентября. Утверждается, что в столицу он приезжал, чтобы выбрать подходящую для концерта площадку. В команде бренда «Гоша Рубчинский» в то же время сообщали, что Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения дизайнера.

Ведущий «Модного приговора» опубликовал фото с Канье Уэстом.