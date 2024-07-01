В Полтавской области произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики.

«О взрывах в Полтавской области сообщают местные паблики», — говорится в публикации.

До этого украинское агентство ТСН сообщило, что на юге Украины в Николаевской области произошел взрыв во время действия воздушной тревоги. Подробной информации по инциденту не было.

Незадолго до этого взрыв зафиксировали в Днепропетровске.

Также взрывы произошли в районе города Миргорода в Полтавской области Украины, где находится большой военный аэродром. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Миргорода Сергей Соломаха, в городе больше часа действовал сигнал воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ сбросили авиабомбу на склад украинских войск в Харькове.