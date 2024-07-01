Один из террористов в Дагестане был участником погрома аэропорта в Махачкале

Один из ликвидированных боевиков в Дагестане был участником беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества. Трансляцию вел Telegram-канал пресс-службы главы республики.

Также глава республики заявил, что основной угрозой, влияющей на обстановку в Дагестане, остается возросшая активность международных террористических организаций.

30 июня Меликов пожаловался на травлю региона после терактов. По его словам, спустя неделю после трагедий он обратил внимание на реакцию «сторонних наблюдателей». Глава Дагестана заявил, что его злит агрессивная риторика по отношению к региону.

В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В регионе был объявлен трехдневный траур и отменены все развлекательные мероприятия.

Ранее в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски после терактов в республике.