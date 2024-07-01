ВСУ атаковали из минометов крупнейшую птицефабрику в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли одну из самых крупных птицефабрик Белгородской области «Ясные Зори 2», которая расположена в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа (ШГО). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Атака со стороны украинской армии произошла в 13:30 по московскому времени.

«Предварительно, погиб один человек, еще двое ранены», — отмечается в сообщении.

До этого Mash сообщал, что 1 июля 90% жителей Белгородской области остались без электричества и водоснабжения после атак ВСУ.

29 июня глава ШГО Владимир Жданов заявил, что рабочие начали демонтировать дом в Шебекино, который был разрушен ударом украинской ракеты. Экспертная оценка показала, что часть постройки, в которой были расположены первые четыре подъезда, восстановлению не подлежит, отметил глава округа. Известно, что жители пострадавшего дома получат единоразовые выплаты.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.