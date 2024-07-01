Россиянка восемь лет истязала пятерых детей и отправилась в колонию

В Свердловской области вынесли приговор женщине, которая восемь лет истязала пятерых детей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, было установлено, что женщина с 2012 по 2020 год систематически наносила телесные повреждения четверым опекаемым детям и одной удочеренной девочке. Она также применяла в их отношении и другие насильственные действия. Россиянка разработала и применяла на несовершеннолетних систему наказаний, основанную на причинении физических и психических страданий.

Верхотурский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела по статье об истязании двух и более заведомо несовершеннолетних лиц в отношении женщины и признал ее виновной. Россиянке назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также с нее в пользу потерпевших взыскали 3,4 млн рублей.

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