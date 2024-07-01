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Турция потребовала от Ирана отказаться от помощи РПК

Турция потребовала от Ирана не вмешиваться в военную операцию против РПК

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/Reuters

Турция потребовала от Ирана отказаться от поставок оружия запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и не вмешиваться в военную операцию Анкары против вооруженных курдских формирований. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.

«На прошлой неделе в Сулеймании (Ирак) состоялась встреча между Турцией и Ираном. От Ирана потребовали прекратить поставки РПК и предложили сотрудничество в борьбе с террористической организацией», – написало издание, отметив, что на встрече присутствовали представители МИД Турции и силовых ведомств.

Газета ранее опубликовала материал в котором утверждалось, что США и Иран поставляют дроны и ракеты РПК в Ираке, при этом иранские официальные лица заявили, что не осуществляли никаких поставок вооруженным формированиям.

По данным издания, турецкое правительство поручило армии уничтожать любые поставки вооружения курдским боевикам.

До этого лидер турецкой партии «Ватан» Догу Перинчек предложил создать военный союз с участием России для борьбы с РПК.

Ранее в Турции заявили, что Соединенные Штаты с помощью РПК создают «маленький Израиль» у границы с Турцией.

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