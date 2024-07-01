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Россиянам рассказали, сколько кваса можно выпивать в день без вреда для здоровья

Врач Чернышова: в день можно выпивать два-три стакана кваса

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

При употреблении кваса важно учитывать общую суточную норму жидкости для человека — около двух литров. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова.

«Пусть это будет два — три стакана кваса в день, вполне допустимая норма. Не стоит пить его через силу, больше, чем требует жажда», — отметила врач.

Она посоветовала пить холодный квас маленькими глотками, чтобы не подхватить простуду или ангину.

Специалист также напомнила, что в состав напитка входит сахар. Для тех, кто контролирует количество потребляемых углеводов, необходимо включать квас в общий объем суточных калорий, заключила Чернышова.

Врач-терапевт, диетолог, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН«ФИЦ питания, биотехнологиии безопасности пищи» Юлия Чехонина до этого заявила, что самым лучшим напитком для утоления жажды в жаркую погоду является обычная вода комнатной температуры.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на этой неделе жителей Москвы и Московской области ожидает аномально жаркая погода, близкая к рекордной. В столице воздух прогреется до +31-34°C, в Подмосковье — до +36°C.

Ранее эксперты рассказали, можно ли пить кофе в жару без вреда здоровью.

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