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Москвичам рассказали, когда в столицу придет похолодание

Синоптик Ильин: 5 июля в Москве ожидается похолодание

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

После рекордной жары в Москве ожидается небольшое похолодание – температура воздуха снизится 5 июля, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В выходные в столице пройдет дождь, отметил он в беседе с RT.

Погоду в столице до конца недели будет формировать антициклон, воздух при этом будет неподвижен и прогреется до +35 градусов. Однако в пятницу пройдет атмосферный холодный фронт, из-за чего станет заметно прохладнее. По словам Ильина, до полудня температура воздуха успеет вырасти до 30-32 градусов, но затем пойдет дождь, после чего она опустится до 25-27 градусов.

В субботу также ожидается кратковременный дождь, в воскресенье будет сухо, добавил синоптик.

«В пятницу, еще можно сказать, помимо кратковременного дождя могут прогреметь и грозы, — предупредил он. — Порывы ветра могут усиливаться до 12–17 м/с».

Ночью будет душно до выходных – ближе к ним температура опустится до 14-19 градусов, заключил Ильин.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе жителей Москвы и Московской области ожидает аномально жаркая погода, близкая к рекордной. В столице воздух прогреется до +31-34 градусов, в Подмосковье – до +36.

Ранее жителей Белгорода предупредили об опасном метеорологическом явлении.

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