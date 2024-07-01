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В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги

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В Севастополе отменили воздушную тревогу, запущенную ранее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Воздушная тревога объявлялась в городе примерно в 14:00 (совпадает с мск).

До этого стало известно, что в Севастополе охранник торгового центра, у которого закончился рабочий день, во время ракетной опасности выгнал на улицу людей с детьми, укрывшихся в помещении. По информации Telegram-канала «Чп / Севастополь», инцидент произошел в ТЦ «Московский».

1 июля Михаил Развозжаев сообщил, что в больницах Севастополя, по последним данным, остаются 22 пациента, пострадавших во время удара ракетами ATACMS.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным властей, ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее МЧС нашло и подорвало четыре суббоеприпаса ATACMS в воде на пляже в Севастополе.

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