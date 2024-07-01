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Жители Белгородской области останутся без электричества до вечера

В Белгородской области подачу электричества в полном объеме возобновят к 21:00

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Настоящий Гладков/Telegram

Подачу электричества в полном объеме возобновят в Белгородской области к вечеру понедельника, 1 июля. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Сейчас идет плановый запуск и подача электроэнергии, в первую очередь, в жилые кварталы наших городов и сел», — сказал губернатор.

По словам губернатора, до 21:00 полностью эта проблема «должна быть решена». Он обратил внимание, что сейчас света нет в 150 детских садах из 335. Кроме того, электроэнергия не подается в противотуберкулезный и психоневрологический диспансеры.

До этого стало известно, что в районах Белгородской области, где нет электричества, разместят машины с громкоговорителями для оповещения о ракетной опасности. Гладков уточнил на оперативном совещании, что это сделано связи с перебоями в подаче электроэнергии.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

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