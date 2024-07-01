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Россиянка скрывала надругательство над дочерью и стала фигуранткой уголовного дела

В Тюменской области осудили мать, которая скрыла надругательство над дочерью

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Shutterstock

В Тюменской области местная жительница стала фигуранткой дела по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» УК РФ после того, как не защитила права своей дочери после совершенного в отношении девочки преступления. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам дела, женщина, зная о том, что с января 2023 года по июнь 2023 года над одной из ее несовершеннолетних дочерей было совершено преступление против ее половой неприкосновенности в ее доме, не предпринимала никаких действий.

«В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, дело рассмотрено в особом порядке. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил ... наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в Кузбассе мужчина надругался над двумя малолетними сестрами.

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