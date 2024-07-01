На Украине заочно предъявили обвинения главе Башкирии и мэру Уфы

Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения главе Башкирии Радию Хабирову и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. Об этом сообщает Telegram-канале надзорного ведомства.

В сообщении уточнили, что чиновники «способствуют материальному и финансовому обеспечению потребностей российских войск». Хабирова и Мавлиева обвинили в финансировании действий, совершенных с целью «изменения границ территории» Украины.

В ведомстве рассказали, что должностные лица использовали свое политическое влияние и административные ресурсы, чтобы приобрести для российской армии РФ военную технику, оборудование, амуницию и средства индивидуальной защиты, лекарства и продукты. В прокуратуре напомнили, что осенью 2023 года из республики в зону спецоперации был отправили «сотый юбилейный гуманитарный конвой». Досудебным расследованием занимается управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что открыла уголовное дело против экс-чиновника национальной энергетической компании «Укрэнерго» по обвинению в злоупотреблении властью.

Ранее власти Украины назвали манипуляцией обсуждения коррупции в стране.