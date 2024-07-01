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Художник Беликов сравнил украинцев с жертвами мошенников-наперсточников

Художник Антон Беликов: украинцы продолжают делать ставки, надеясь отыграться

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Донецкое Агентство Новостей/VK

Миллионы украинцев сейчас пребывают в информационном пузыре, не понимая катастрофического положения дел на фронте, считает герой нового выпуска проекта «Мы.Донецкие» художник, философ и участник специальной военной операции Антон Беликов. Видео опубликовано на сайте Донецкого агентства новостей.

Гость студии сравнил украинцев с жертвами мошенников-наперсточников, которые уже обмануты и догадываются об этом, но продолжают делать ставки, надеясь отыграться.
«Мы сейчас в прямом эфире наблюдаем смерть выдуманной украинской нации. Этот процесс необратим», — заявил Антон Беликов.

По его мнению, руку к появлению вымышленной украинской идеологии приложил грузинский режиссер Сергей Параджанов, снявший фильм «Тени забытых предков».

Именно он, как считает Беликов, создал «конфигурацию культуры с этими вышиванками и трембитами», а также «миф о том, что Украина — это Запад».

Говоря о теме СВО в российской культуре, Беликов напомнил, что такие фильмы о Великой Отечественной войне, как «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину» вышли на экраны в 70-е годы XX века.

«Мы как культура начнем осознавать все то, что с нами происходит здесь, через десятилетия, не раньше. А пока что мы смотрим на события слишком с близкого расстояния, и не видим глобальных последствий», — заявил художник.

Он также рассказал, что с 2016 года ездил на Донбасс с образовательными и гуманитарными миссиями, но затем решил примкнуть к своим товарищам-бойцам и вошел в их подразделение как доброволец.

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