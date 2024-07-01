Российские таможенники пресекли контрабанду украшений на 21 млн рублей

В Шереметьево таможенники пресекли контрабанду драгоценностей на миллионы рублей. Об этом Федеральная таможенная служба РФ сообщила в официальном Telegram-канале »ФТС России | ProТаможню».

Сотрудники аэропорта задержали двух россиянок, которые собирались вылететь в Таиланд транзитом через Китай. Женщины представились родственницами.

При досмотре их багажа инспекторы ФТС нашли 504 украшения, которые пассажирки охарактеризовали как «стекляшки, не представляющие ценности». Нарушительницы заявили, что не знали о том, что ценный багаж необходимо декларировать.

Экспертиза установила, что «стекляшки» оказались сделаны из золота и серебра со вставками из драгоценных камней — общая стоимость украшений составила 21 млн рублей.

В отношении россиянок возбуждено уголовное дело — им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей.

Ранее в Шереметьево таможенники задержали пассажира с бриллиантами на 10 млн рублей.